Carla Diaz reúne famosos em festa juninaReprodução do Instagram

Publicado 04/07/2023 12:30

Rio - Carla Diaz, de 32 anos, promoveu uma festa junina em sua casa, na noite desta segunda-feira, e recebeu alguns amigos famosos. Priscila Fantin, Juliana Alves, Pocah e Heloisa Périssé foram algumas das celebridades que marcaram presença no 'arraiá'.

O evento contou com comidas típicas, brincadeiras e até quadrilha. Alguns registros da festa foram compartilhados nas redes sociais da atriz.

Carla conquistou a segunda colocação no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo. Priscila Fantin levou a melhor na disputa e conquistou um carro 0km, além do troféu da competição. Já Rafa Kalimann ficou em terceiro lugar.