Anitta dá detalhes de procedimento estéticoReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2023 13:00 | Atualizado 04/07/2023 18:22

Rio - Anitta usou as redes sociais, nesta segunda-feira (03), para revelar alguns procedimentos estéticos para recuperar prejuízos causados por algumas doenças que enfrentou recentemente. Apesar de não esclarecer quais foram os problemas de saúde, a cantora disse que teve queda de cabelo e precisou tomar medidas enquanto está nos Estados Unidos.

"Ela está aplicando um negócio aqui para crescer cabelo. Porque desde que fiquei doente, no ano passado, dei para ficar meio careca. Dei para perder os cabelos. E é isso, né gente. Entregas", disse a cantora. "Ela está aplicando um negócio aqui para crescer cabelo. Porque desde que fiquei doente, no ano passado, dei para ficar meio careca. Dei para perder os cabelos. E é isso, né gente. Entregas", disse a cantora.

Em 2022, a Poderosa precisou tratar uma endometriose por volta de julho, além de ter dado entrada em um hospital, sem motivos divulgados no mês de dezembro. A carioca também afirmou ter feito um procedimento para tratar celulites no bumbum. "Minha bunda é o espetáculo da celulite, entrei na fila da flacidez 50 vezes antes de nascer", afirmou.

Antes disso, Anitta deu detalhes do procedimento que faz no rosto e na região íntima, com o uso de agulhas e com a retirada de seu sangue. De acordo com ela, o processo deixa as áreas "mais lisinhas".