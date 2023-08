Alcione dá 'show particular' para passageiros de voo atrasado - Reprodução/Twitter

Alcione dá 'show particular' para passageiros de voo atrasadoReprodução/Twitter

Publicado 06/08/2023 21:02

Rio - A cantora Alcione fez a felicidade dos passageiros de um voo que teve que passar por reparos antes de sair de São Paulo em direção ao Rio quando, a pedidos, começou a se apresentar dentro do avião. Neste domingo (06), clipes do momento viralizaram e a sambista de 75 anos foi muito elogiada por sua simpatia nas redes.

fotogaleria

No vídeo que repercutiu na web, a famosa aparece fazendo seu show no meio do corredor da aeronave e emociona com a força de sua voz, mesmo estando em condições nada ideais, enquanto canta um de seus grandes sucessos, 'Não Deixe O Samba Morrer'. Os companheiros de voo da artista logo a ajudam à atender o pedido da música e não deixam o samba acabar, fazendo um grande coral assim que a cantora alcança o refrão da faixa.



Com a repercussão dos registros, fãs da "Marrom" foram às redes lamentar não terem conseguido participar da experiência: "Queria eu ter essa sorte", contou uma internauta. "Meu maior sonho, ela é um patrimônio nacional", admirou outra. "A voz dela é f*da de boa! Que privilégio!", afirmou um terceiro. "Maravilhosa até cantando em um avião", comentou mais uma.