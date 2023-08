Alessandra Negrini faz desabafo sobre introspecção - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2023 09:40

Rio - Alessandra Negrini, de 52 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para desabafar sobre o período de introspecção que tem enfrentado. No Instagram, a atriz afirmou que tem tentado driblar a falta de vontade de interagir nas redes sociais.

"Então, gente... Vamos conversar", iniciou ela através dos stories. "Estou passando por um momento de uma certa timidez...Mentira, estou com uma timidez absoluta. Está difícil, para mim, ficar postando. Acho que por eu não estar trabalhando, não estar no ar, estou recolhida", ponderou ela, que está de férias desde o fim da novela "Travessia", em maio deste ano.



"Estou cuidando da minha mente, do meu coração, da minha casa, dos meus familiares e outras coisinhas mais... Estou pensando muito. Mas juro que estou tentando me comunicar (com vocês). Acho que isso vai passar", concluiu Alessandra.