Zezé Di Camargo é prestigiado por famosos ao se apresentar em show solo

Rio - Zezé Di Camargo reuniu famosos, na noite desta sexta-feira, ao desembarcar em São Paulo com o show da turnê solo "Rústico", em que canta sem o irmão e parceiro musical, Luciano Camargo. Além de apresentar as canções de seu projeto mais recente, o sertanejo ainda recebeu a filha, Wanessa Camargo, no palco para um dueto.

Enquanto isso, a filha mais nova, Camilla Camargo, acompanhou o espetáculo da plateia junto com Dado Dolabella, namorado de Wanessa, Graciele Lacerda, noiva de Zezé, e outras celebridades como Mariana Rios e Glenda Kozlowski.

