MC Guimê desabafa após término do casamento com LexaReprodução do Instagram

Publicado 23/09/2023 07:56 | Atualizado 23/09/2023 10:10

Rio - Após confirmar o término do casamento com Lexa, MC Guimê, de 30 anos, compartilhou um post enigmático com seus mais de dez milhões de seguidores no Instagram, na noite desta sexta-feira. O funkeiro publicou a imagem de uma parede grafitada com a frase "Tem coisas que só o silêncio diz...".

fotogaleria

A postagem foi feita em meio a rumores de uma suposta traição de Lexa. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, da "Hora da Venenosa", do "Balanço Geral", da Record TV, Guimê teria recebido um vídeo comprometedor da cantora com um de seus bailarinos e isso teria motivado a separação.

Ainda nos Stories do Instagram, Guimê publicou uma reflexão. "Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta", disse. Os internautas acreditam se tratar de uma indireta para Lexa.

Lexa e MC Guimê começaram a namorar em 2015 e se casaram em 2018. O relacionamento passou por uma crise após o funkeiro ter sido acusado de importunar sexualmente a participante mexicana Dania Mendes, do "La Casa de los Famosos", que estava fazendo um intercâmbio no "BBB 23", reality do qual Guimê estava participando. Três meses após a eliminação de Guimê do "BBB", ele e Lexa reataram o casamento. "Foi mais um tempo para eu pensar, entender como estava a minha cabeça", disse a cantora na ocasião.