Cláudia Abreu - Van Campos / Agnews

Cláudia AbreuVan Campos / Agnews

Publicado 23/09/2023 08:46 | Atualizado 23/09/2023 10:15

Rio - Um time de famosos conferiu a estreia da peça "A Hora do Lobo", no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Os atores Claudia Abreu, de 52 anos, e Wagner Moura, de 47, foram algumas das celebridades que estiveram no local para prestigiar o espetáculo.

fotogaleria

Soraya Ravenle, Luiz Henrique Nogueira, Maria Luísa Mendonça, Bianca Byington, Letícia Isnard, Isaac Bernat, Maeve Jinkings, Sarah Oliveira, Guilherme Piva, Regina Braga e o marido, o Dr. Drauzio Varella, também assistiram a peça, que tem a direção de Christiane Jatahy.

"A Hora do Lobo" conta a história de Graça que foge do Brasil em 2021, no momento em que o fascismo cresce sob o governo de extrema direita, em busca de uma nova vida. Ela está em um teatro, no palco os personagens do filme “Dogville” retomam a história do filme, a sua própria história, com o desejo de mudá-la, de não repetir os erros do passado. Eles, então, propõem uma experiência: refazer o filme e provarem que são capazes de aceitar “o outro”, o “estrangeiro”. Graça aceita participar. Mas os personagens dessa história - onde teatro e cinema se misturam - aos poucos vão repetindo os mesmos impulsos anteriores.