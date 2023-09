Patrícia Poeta entrevista Cid Moreira - Reprodução do Instagram

Publicado 23/09/2023 11:57 | Atualizado 23/09/2023 16:32

Rio - Cid Moreira apostou em um look bem descontraído para participar de uma entrevista feita por Patrícia Poeta: terno, gravata, blusa social e bermuda. A apresentadora do "Encontro" compartilhou uma foto do momento no Instagram, neste sábado (23), e aproveitou para homenagear o ex-âncora do "Jornal Nacional".

"Cid Moreira faz parte da história da TV e do jornalismo. Ontem, tive a honra de estar com essa figura que por muitos anos lá de casa eu respondi o "boa noite!". Cid, que honra estar na sua presença e poder te dar um abraço forte. Você abriu caminho para muitos de nós e hoje com esse post, só posso dizer… muito obrigada!", escreveu ela.

Poeta ainda revelou que a entrevista vai ao ar nesta semana. "Querem saber se Cid Moreira apresentou o JN de short e paletó? Então, confere tudo isso e muito mais no nosso 'Encontro' essa semana", avisou.