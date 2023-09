João Figueiredo, Xuxa e Sasha Meneghel - Reprodução / Instagram

Rio - João Figueiredo, de 24 anos, é casado com a filha de Xuxa, a estilista e modelo Sasha Meneghel. Neste sábado (23), ele participou de uma tendência no X, o antigo Twitter, em que os internautas descrevem seus momentos favoritos com celebridades, e ele revelou um com a sogra.

"Quando eu cheguei pra Xuxa e falei: 'Posso casar com a sua filha?' e ela deixou", escreveu o cantor.



