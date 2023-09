Gabriel O Pensador e Gabriela Vicente prestigiam show de Zé Ramalho no Rio - Webert Belicio / Agnews

Gabriel O Pensador e Gabriela Vicente prestigiam show de Zé Ramalho no RioWebert Belicio / Agnews

Publicado 23/09/2023 10:41

Rio - Gabriel O Pensador, de 48 anos, e a namorada, Gabriela Vicente, de 22, curtiram o show do cantor Zé Ramalho no Qualistage, na Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira. Em rara aparição, o casal, que está junto desde 2020, posou para algumas fotos no local.

Com quase 50 anos de carreira, Zé Ramalho levou seus maiores hits para a apresentação, como "Admirável Gado Novo", "Entre a Serpente e a Estrela", "Avôhai", "Frevo Mulher", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Cidadão", "Eternas Ondas" e muito mais.