Mari Saad e Rômulo Arantes Neto anunciam noivadoReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2023 20:56 | Atualizado 23/09/2023 20:58

Rio - A influenciadora Mariana Saad usou as redes para anunciar que ela e seu namorado, o ator Rômulo Arantes Neto, ficaram noivos. Neste sábado (23), os famosos fizeram um post conjunto no Instagram para celebrar esta nova fase de suas vidas.

"NOIVOSS!! Eu tô tão feliz! 23.09.2023 eu acordei achando que comemoraríamos a nossa data de namoro e fui surpreendida do jeito mais lindo, com esse pedido de casamento logo cedo, junto com um nascer do sol nesse lugar tão especial pra gente! Muito feliz de compartilhar com você esse momento da nossa nova história", contou a influenciadora na legenda da publicação. Mari também incluiu fotos do local do pedido, o hotel onde estão hospedados na Bahia, e cliques do casal trocando carinhos com sua nova aliança. Mari e Rômulo começaram a namorar em 2022.Fãs ficaram animados com a revelação e logo foram aos comentários parabenizar os pombinhos: "Ai que AMOR!! Muita felicidade pra vocês! Te amo, amiga!", afirmou Gabi Brandt. "Quando é pra ser é assim, né? Simples, emocionante e conectado. Feliz demais por vocês!", escreveu uma internauta. "Que lindos! O casal mais top do Brasil vai casar! Deus abençoe grandemente essa união", desejou outra. "Coração batendo forte por aqui. Amor sem fim! Parabéns!", disse uma terceira.