Ator Jorge Coutinho - Divulgação

Publicado 23/09/2023 17:04

Rio - Jorge Coutinho, de 89 anos, está internado na UTI do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 19 de agosto, devido ao quadro de infecção urinária. Segundo o boletim médico divulgado neste sábado (23), o ator segue sem previsão de alta.



"O Hospital Copa D’Or informa que o Paciente Jorge Coutinho, 89 anos, segue internado na unidade de terapia intensiva desde o dia 19 de agosto de 2023. No momento, sem programação de alta e necessitando de cuidados devido a quadro de infecção urinária. Apresenta resposta adequada ao tratamento clínico e urológico", diz o informe.



Um comunicado também foi postado nas redes sociais oficiais do ator. "Gostaríamos de informar que o ator Jorge Coutinho está vivo e lúcido se recuperando de uma infecção urinária. Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossa profunda gratidão a todos os familiares, amigos, fãs e, especialmente, à equipe médica envolvida no cuidado do Sr. Coutinho".



O artista participou de novelas como Roque Santeiro (1985) e Por Amor (1997).