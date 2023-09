Felca mostra quanto ganhou nas lives de NPC - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2023 18:21 | Atualizado 23/09/2023 19:03

Rio - Felca, conhecido por ter popularizado as "lives de NPC" no Brasil, resolveu mostrar o que fez com a quantia que arrecadou nos vídeos. Nesta quinta-feira (21), o youtuber contou que doou mais de R$ 31 mil para diferentes instituições de caridade.

Em um vídeo intitulado: "Quanto eu ganhei com as lives de NPC?", o influenciador revelou que não esperava que a brincadeira fosse ter tamanha repercussão. "Muita coisa aconteceu por causa disso, foi efeito borboleta. Uma besterinha que você faz pode acabar com um país inteiro. Abri meu Tiktok e fiquei desesperado, fiquei igual o Oppenheimer vendo a bomba atômica. Eu me tornei um destruidor de mundos. Tá provado, qualquer burro consegue ficar famoso na internet se ele tiver disposto a se humilhar o suficiente. Não confunda números com conteúdo, não é porque tem muita gente assistindo uma coisa que ela tem valor", afirmou o famoso.Felca também respondeu a questão mais perguntada pela web, quanto dinheiro conseguiu com os vídeos. "Vou mostrar, foram R$ 31.085, 05 em 7 lives de 2 horas. É muito dinheiro. Por que vocês me deram dinheiro? Puxa, que que eu posso fazer com isso? Bom, pessoal, na verdade, tudo que vocês me deram nas lives, eu vou doar. A intenção era fazer uma piada, pô, vocês levaram à sério demais. [...] Aí eu dei uma pesquisada e reparti igualmente a quantia entre algumas instituições que eu acho bacana", declarou.O influencer seguiu mostrando os recibos de cada doação e citou os nomes das organizações que escolheu, como o Instituto Ayrton Senna e o abrigo Amparo Animal. "Mas, na realidade, eu não doei nada, né? Quem doou foram vocês, eu só repassei", concluiu.