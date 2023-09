Gabi Lopes é assaltada em São Paulo e mostra detalhes - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2023 19:00 | Atualizado 23/09/2023 19:05

Rio - A atriz Gabriela Lopes usou suas redes para anunciar que foi assaltada enquanto passava de carro pela Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Na noite desta sexta-feira (22), a famosa explicou detalhes do ocorrido para seus seguidores e mostrou que acabou até se machucando durante o roubo.

"Ontem vivi um filme de terror na vida real, por isso fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada. Eu estava de carona no carro de uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar meu celular. Na hora foi tudo muito forte e muito rápido. Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, mas o que importa é que eu estou bem. O pior já passou e não se preocupem, estou bem", escreveu em seus stories, com fotos ilustrando como ficaram seus ferimentos e o carro de passeio após o assalto.Horas mais tarde, a artista voltou ao seu perfil do Instagram para tranquilizar seguidores e esclarecer de onde veio o sangue que manchava sua mão no primeiro clique: "Gente, o sangue da foto era do meu cotovelo, mas ficou muito feio na hora e eu não quis postar foto. Já recebi cuidados médicos e agora vou cuidar até cicatrizar. Tá tudo bem comigo, mesmo. Eu tô (sic) só assustada até agora".