MC Mirella conta quantos quilos já ganhou na gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2023 20:14

Rio - A cantora MC Mirella usou seus stories para mostrar as transformações que seu corpo sofreu com sua primeira gravidez. Neste sábado (23), a artista foi ao Instagram para compartilhar o que percebeu de diferente após ter engordado quase 20 quilos na gestação.

"Vou me pesar daqui a pouco pra mostrar pra vocês, mas, gente, eu já engordei quase 20 quilos. Juro. Acho que [as partes] que mais cresceram foram a barriga e as pernas. Meu corpo deu uma 'enchidinha', mas essas foram as que eu mais notei. Não sigo dieta, só tomo suplementação de vitaminas, mas sinto que minhas costas cresceram também", contou a funkeira. No vídeo, a MC aparece usando um top preto com shortinho micro, deixando sua barriguinha de grávida em evidência e exibindo o quanto a pequena Serena já se desenvolveu.Em outro registro, a famosa surge na balança para confirmar que está com 64 quilos no momento. "Eu engravidei com 49 kg. Engordei 15 por enquanto! Pelas minhas contas, até o final da gestação vou estar com uns 69 kg. Eu até poderia estar fazendo dieta e comendo certinho, mas eu não gosto de passar vontade", admitiu a cantora em seu pefil. A artista está no final da gravidez de sua primeira filha com o namorado, Dynho Alves.