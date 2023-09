MC Guimê manda suposta indireta para a ex-esposa, Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2023 22:06

Rio - Internautas identificaram um sentido oculto em um recado compartilhado por MC Guimê nas redes. Nesta sexta-feira (23), seguidores do artista afirmaram que ele se dirigiu à ex-esposa, Lexa , ao respostar uma mensagem sobre desconfiança.

"Desconfie das pessoas que arrotam santidade. Confie em pessoas que confessam seus pecados, mas que desejam mudar", disse a publicação de um usuário do X, o antigo Twitter. A polêmica entre o ex-casal começou durante o 'BBB 23', quando Guimê foi acusado de assediar uma das participantes do programa. Apesar dos problemas, os dois resolveram continuarem juntos, mas não demorou para anunciarem o fim de seu casamento. Depois do término, rumores de que a funkeira havia sido infiel começaram a circular na web.



Apesar de terem percebido a verdadeira intenção do cantor na postagem, usuários das redes continuaram apoiando a influenciadora: "Então quer dizer que a Lexa voltou com o Guimê só pra meter chifre nele também? Diva!", elogiou uma pessoa. "Se traiu acho que é bem feito! O Guimê foi muito sacana com ela", afirmou outra. "Gente, mas homem não aguenta nada que mulher aguenta mesmo, né? Guimê só postando indireta, que podre", criticou uma terceira.