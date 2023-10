Alok se emociona ao falar sobre a situação do pai, Juarez Petrillo, em Israel - Reprodução Internet

Alok se emociona ao falar sobre a situação do pai, Juarez Petrillo, em IsraelReprodução Internet

Publicado 10/10/2023 08:33 | Atualizado 10/10/2023 08:50

Rio - Alok usou as redes sociais para falar sobre a situação de seu pai, Juarez Petrillo, que se apresentaria como DJ em um festival no Sul de Israel quando começaram os primeiros ataques do grupo Hamas , no último sábado. Emocionado, Alok revelou que só descobriu que o pai estava correndo perigo através da internet e afirmou ter pouco contato com Juarez.

fotogaleria

"Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet", disse o artista.

"Eu até queria ter mais convívio com meu pai... Tudo o que eu queria agora é poder... Meu pai está bem, seguro. Ele chegou em Tel Aviv ontem (9/10) e está fazendo todo o esforço para voltar para o Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso", lamentou.

Juarez Petrillo, pai de Alok, iria tocar na rave Universo Paralello, no Sul de Israel, e estava prestes a entrar no palco quando os ataques do Hamas começaram, no último sábado. Alok afirmou que seu pai, apesar de ser o criador da marca Universo Paralello , não foi o organizador do evento.

"Não é verdade. Tanto que se vocês verem na mídia internacional, não associam meu pai a isso", garantiu. "Meu pai é o idealizador de um festival chamado Universo Paralello, que acontece no Brasil há mais de 20 anos. É o maior festival de arte, música e cultura alternativa da América Latina. É um festival conhecido mundialmente, diversos turistas, estrangeiros, frequentam. Existe o interesse de diversos produtores internacionais licenciarem a marca, que é quando eles tem direito do uso do nome e da identidade visual. Meu pai já licenciou para diversos países, na Índia, México, Argentina, Europa, Tailândia. Foi a mesma coisa que aconteceu agora em Israel, pela primeira vez", afirmou.

"Foi um produtor local, israelense, chamado Tribe of Nova, que contratou a identidade visual, contratou meu pai para tocar, além do direito do uso da marca. Tanto é que foi 'Tribe of Nova apresenta: Super Nova -- que é o nome do festival -- Universo Paralello Edition'", completou.

"Meu pai estava no evento, que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas lá... Ele estava no evento, prestes a se apresentar, quando começou a ter um bombardeio. O evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Ele conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás, que estava com conhecidos dele, foi baleado. Meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá", disse.

Alok também falou sobre os questionamentos de algumas pessoas sobre o evento acontecer tão perto de uma zona de conflitos. "Eu descobri que, na verdade, lá é um lugar que acontecem eventos desde 2000. Já aconteceram centenas de eventos lá, com muita frequência, inclusive, na noite anterior teve um outro evento no mesmo local e na noite seguinte teria um outro", afirmou Alok.

"Israel, para quem não sabe, é um dos grandes polos da música eletrônica e desse estilo de perfis de festival. Essa é a história verdadeira", finalizou.