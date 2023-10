Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2023 08:48 | Atualizado 10/10/2023 08:56

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira para interagir com os fãs e acabou respondendo uma internauta que disse querer vê-la em um número bem menor de roupa. A cantora afirmou que não está preocupada com seu manequim, mas sim em conquistar mais saúde através de um novo estilo de vida.

"Quero ver você no 38! Torcendo por você aqui, beijo", disse a seguidora. "Meu bem, nem você e nem ninguém nunca vai me ver usando 38. Eu não sou uma mulher 38. E minha busca é por saúde, não por estar em um 38. Obrigada pela torcida", rebateu entre reviradas de olhos a dona do hit "Que Tiro Foi Esse?".