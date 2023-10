Rico Melquiades revela ter ficado dependente de remédios após receber ataques virtuais - Reprodução / Instagram

Rico Melquiades revela ter ficado dependente de remédios após receber ataques virtuaisReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 10:55

Rio - Rico Melquiades, de 31 anos, voltou a desabafar nas redes sociais , nesta quarta-feira, sobre as críticas que tem recebido durante o pós-operatório de sua cirurgia plástica. O influenciador, que foi campeão de "A Fazenda 13", alegou ter ficado extremamente triste ao ver sua foto, com o rosto ainda inchado, ser interpretada como o resultado final do procedimento.

"Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma cirurgia plástica, tem todo um processo... Eu estava inchado, roxo, tomando muitos remédios", iniciou o influencer através dos stories, ratificando que operou há apenas dez dias.

"Quando eu fiz a minha cirurgia, eu fui fazendo fotos para ver como estava a evolução e confesso que eu fiquei muito chocado", disse o influenciador.

"Eu fui fazendo fotos para ver como estava a evolução. Confesso para vocês que eu fiquei muito assustado, que eu entrei no estado de depressão por conta de vocês aí do outro lado, comentando que eu estava feio, que a cirurgia não deu certo, que eu estava horroroso", lamentou Rico.

Na sequência, o ex-peão alegou que precisou tomar remédios controlados para dormir após ser alvo de uma onda de ataques.

"Gente, foram tantos comentários maldosos, que eu estava precisando me dopar para dormir. E, para vocês terem noção, eu me viciei em um remédio para dormir. Eu estou viciado no Rivotril por conta de vocês. As pessoas não me ajudaram, só ficaram contra mim", pontuou, abalado.

Por fim, Rico Melquiades afirmou que o resultado de sua cirurgia ainda não está completo, mas garantiu que os fãs poderão ver uma prévia em sua participação na próxima edição do programa "Domingo Espetacular", da Record TV.