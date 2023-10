A atriz Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 13:09 | Atualizado 26/10/2023 15:18

Rio - Isis Valverde, 36 anos, foi vítima de um crime cibernético e teve fotos de nudez manipuladas com montagens atribuídas a ela. Procurada pelo jornal O DIA, nesta quinta-feira, 26, a assessoria da artista informou que "a equipe da atriz já acionou seu escritório de advocacia para cuidar do assunto".

"A atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz. Informa, ainda, que procedeu o registro da ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas. Por fim, tendo em vista que se trata de uma manipulação virtual e inventada, não se pronunciará mais sobre o assunto", diz a nota enviada pela assessoria.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Isis foi surpreendida com uma sequência de fotos sem roupas atribuídas a ela. Os criminosos fizeram montagens com fotos postadas pela atriz de biquíni ou com roupa nas redes sociais e usaram programa para manipular e colocar o efeito falso de nudez.

Aniversário de namoro

Marcus Buaiz, de 44 anos, ex-marido de Wanessa Camargo, iniciou o início do mês comemorando os oito meses de namoro com Isis Valverde. O empresário compartilhou uma sequência de fotos ao lado da atriz e deixou um recado apaixonado para a amada na ocasião.

"'Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso amor'", disse ele, na legenda de publicação feita no Instagram.

A frase usada por Marcus é a mesma que ele escreveu em outra postagem do dia 28 de junho, dias depois de o casal assumir o namoro nas redes sociais.

Este é o primeiro relacionamento público de Marcus Buaiz desde o fim do casamento com Wanessa Camargo, com quem tem dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de nove anos. A separação foi anunciada em maio do ano passado, depois de 17 anos. Já Isis Valverde revelou o divórcio do modelo André Resende em fevereiro de 2022. A atriz é mãe de Rael, 3.