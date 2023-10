Gizelly Bicalho faz desabafo sobre convívio com influenciadores e detona famosos - Reprodução/YouTube

Publicado 26/10/2023 14:04

Rio - Gizelly Bicalho abriu o jogo sobre os bastidores da convivência com influenciadores digitais, em participação no podcast "PodeDarPrado", de Gabi Prado. A advogada e ex-participante do "BBB 20" afirmou que lidar com as celebridades da internet é pior que enfrentar o crime, e detonou o comportamento de alguns famosos, sem citar nomes.

"Entrei no 'BBB' e conheci o mundo dos influenciadores que é péssimo. Estamos falando de usar pessoas para chegar onde quer, mentir, para passar por cima de tudo e todos para conseguir espaço, dinheiro, fazer publicidade que não acredita, que tira dinheiro de pobre, porque a maioria das pessoas que nos assistem é pobre, a maioria do Brasil é pobre", criticou a apresentadora.

A ex-sister ainda revelou o choque que teve ao deixar o reality show da TV Globo: "Quando estava dentro do programa, era brincadeira, aquela pureza. Quando cheguei neste mundo de cá, vi que as pessoas topam de tudo por dinheiro, status, poder, quererem chegar onde elas querem", disparou.

Na sequência, Gizelly falou sobre a decepção que teve ao conhecer pessoalmente influencers que acompanhava antes de se tornar famosa. "Muitas pessoas, na hora que via no Instagram, eu falava: 'caraca, amo essa pessoa'. Depois que conheci no off, falei: 'Meu Deus, como os seguidores dessa pessoa não percebem que ela não presta?'", desabafou ela.