Kayky Brito envia mensagem de ânimo aos fãsReprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 11:42 | Atualizado 26/10/2023 11:43

Rio - Kayky Brito, de 35 anos, usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para enviar uma mensagem motivadora aos fãs. O ator, que segue em recuperação, com acompanhamento de fisioterapeutas, após sofrer um grave atropelamento no início do mês de setembro , surgiu sorridente nos stories do Instagram e ponderou a importância da gratidão.