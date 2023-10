Elizabeth Savala lamentou a morte da mãe, Isabel - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 11:48

Rio - A atriz Elizabeth Savala, de 68 anos, usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (26), para lamentar a morte da mãe, Isabel Savala Casquel, que faleceu aos 94 anos, no último sábado. Em postagem no Instagram, a artista divulgou os detalhes da missa de sétimo dia a ser realizada em São Paulo e agradeceu o apoio de amigos e familiares.

"Ainda sem conseguir falar, pensar… Obrigada, do fundo da alma a todos, filhos, irmãos, Camilo (Attila, seu marido), sobrinhos, noras, amigos tantos… Muita Luz, mamãe, no seu caminhar no mundo espiritual, desculpem a falta de palavras, ainda em São Paulo", escreveu a veterana, na legenda da publicação.

Elizabeth recebeu diversas mensagens de consolo de famosos, na seção de comentários: "Querida, um beijo enorme em você", disse Tatá Werneck. "Sinto muito, minha amiga querida! Todo meu afeto a você nesse momento! Muita luz", desejou Cristiana Oliveira. "Minha querida, receba nossos sentimentos mais profundos, sabemos como é difícil perder a mãe mas saiba que o amor que sentiam uma pela outra seguirá brilhando e se fortalecendo pela eternidade", declarou Beth Goulart.

Em agosto deste ano, Elizabeth Savala falou sobre a relação com a mãe ao se declarar para Isabel no aniversário da matriarca. "E hoje o aniversário é dela, a mãe mais linda e querida do mundo, a amo com todo o meu ser, as duas mulheres da casa, minha de origem, mais o papai e dois irmãos, fomos cúmplices, somos, ela corinthiana de coração. Me ensinou que, na vida, não podemos depender financeiramente de ninguém, batalhadora, amável, gentil e firme como toda e todo leonino é, tem meu coração e sei que tenho o seu. Feliz 94, mamãe, amo a senhora!", celebrou a artista, na ocasião.

