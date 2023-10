Aricia relembra envolvimento com Arthur Aguiar - Reprodução / Youtube / Instagram

Aricia relembra envolvimento com Arthur Aguiar

Publicado 26/10/2023 21:54

Rio - Aricia, de 29 anos, afirmou na última quarta-feira (25), durante sua participação no podcast "Não é Nada Pessoal", que se arrependeu de ter ficado com Arthur Aguiar, de 34. A ex-panicat foi apontada como uma das amantes do ator quando ele se separou de Maíra Cardi.

Segundo a modelo, o envolvimento com o ator durou cerca de 20 dias e ele já não estava mais com Maíra. "Era pandemia, só queria ficar, pegar a pessoa, dar para a pessoa. Eu não dava a oportunidade de ‘senta aqui no sofá e me conta o que está acontecendo’. Eu nem pensava que fazia parte desse rolo", contou. "Pensava assim: ‘Não vou tocar nisso senão vou parecer uma biscoiteira’. Era o que eu pensava. Realmente, a gente tinha contato, se via quando estourou tudo".Aricia começou a se incomodar quando foi chamada de amante. "Em um determinado dia, eu cheguei em São Paulo e ele me chamou para ir a uma reunião com a assessoria dele de gestão de crise. Quando ele falou ‘pode vir aqui?’, achei que ele queria me pegar. Eu fui, cheguei e era essa reunião, aí eu brochei. Participei, o pessoal dele queria que eu falasse tal coisa, eu fiquei quieta".Na época, a modelo preferiu não se pronunciar sobre o assunto. "Ficava com medo de falar qualquer coisa e ser mal interpretada", explicou. Aricia teria sido orientada pela então equipe de Arthur a bater de frente com Maíra, mas negou: "Na época, quando saiu tudo isso, eu só conseguia pensar ‘que mulher louca'". Porém, após terminar com o ator, ela entendeu que tinha sido enganada, assim como a ex-mulher de Arthur.Hoje, a ex-panicat se arrepende de ter se relacionado com o artista e explicou que teve sua imagem manchada com o rótulo de amante e perdeu diversos contratos publicitários. "Me prejudicou muito", disse. "Eu me sentia superior de ficar fora disso. Eu penso assim: 'Não vou me sujar, não vou dar pano pra isso'. Sempre repudiei muito polêmica. Hoje eu faria tudo diferente. Me arrependo, pois eu poderia ter lucrado mais ao me posicionar", acrescentou.