Neymar mostra joelho imobilizado em viagem de jatoReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 20:23

Rio - O jogador Neymar Jr. compartilhou um registro de seu joelho machucado durante uma viagem em seu jatinho particular. Nesta quinta-feira (26), o atacante usou o Instagram para mostrar a perna imobilizada por conta de uma lesão no ligamento cruzado e no menisco.

No clique, só a metade inferior do "Menino Ney" aparece, usando uma tala e meias pretas enquanto mantém a perna levantada. O famoso está em recuperação do ferimento desde a última terça-feira (17), quando vestiu a camisa do Brasil para enfrentar a seleção do Uruguai.Mais tarde, Neymar e sua namorada, Bruna Biancardi, postaram uma foto ao lado da filha para perguntar quem dos dois a recém-nascida puxou: "Estamos com uma dúvida aqui, com quem a Mavie mais se parece?", indagou o casal em uma caixinha de votação. Não demorou para a maioria dos seguidores do influenciador apontarem que a pequena puxou mais o pai, que ganhou com 81% dos votos.