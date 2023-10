Ana Paula Padrão dá novas informações sobre saúde do marido, Gustavo Diament - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 19:42

"Oi, gente, tô passando aqui pra dar notícias do Gustavo. Ele tá melhor, a gente já sabe exatamente qual a extensão dos traumas de todas as fraturas. Tem muita fratura, mas eu já consigo ter um horizonte até do planejamento das próximas semanas. Vamos ficar aqui por mais uns bons dias, mas espero muito que semana que vem a gente já possa ir pra casa. Tem uma preparação pra isso porque ele não se locomove ainda, mas já estou resolvendo, com muita felicidade. Nunca pensei que em uma situação como essa eu pudesse me sentir tão feliz, porque eu sei que ganhei meu marido de volta", começou a famosa em seus stories do Instagram.Ana ainda agradeceu o apoio que tem recebido e refletiu sobre a importância de gestos de solidariedade: "Queria também agradecer todo mundo que tem escrito. Duas coisas que eu entendi aqui foram: que a gente pode se sentir feliz em uma situação muito difícil por ela não ter sido pior, e como é legal ler mensagens de pessoas que pararam seu dia pra escrever uma nota de solidariedade e boa energia. A gente tem visto muito disso, o quarto do Gustavo tá cheio de pequenos mimos pra ele e isso deixa a gente muito feliz", revelou a influenciadora.