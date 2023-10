Melody mostra trecho de versão de 'Meiga e Abusada' de Anitta - Reprodução/Instagram/ Youtube

Publicado 26/10/2023 17:33 | Atualizado 26/10/2023 18:09

Rio - Internautas identificaram uma série de semelhanças entre a nova música da cantora Melody e o hit "Meiga e Abusada", de Anitta. Nesta quinta-feira (26), um trecho da canção repercutiu e a Poderosa chegou a dar uma alfinetada sobre os direitos da faixa.

"Música melhorada", provocou a jovem na legenda da publicação. No vídeo, a influenciadora canta uma nova letra por cima de um remix de "Meiga e Abusada", incluindo até detalhes do clipe original na produção. A similaridade logo foi percebida por Anitta, que chegou a fazer graça nos comentários do post. "Será que vou liberar?", indagou a artista, fazendo referência à paródia da influencer de "Fake Love".Também não fugiu à atenção de fãs que, há duas semanas, Melody afirmou não ter mais interesse em criar a partir de canções da atriz por estar em uma nova fase de sua carreira. "E a Melody que vai lançar uma versão de 'Meiga e Abusada' da Anitta duas semanas depois de falar que tava em outra fase kkkkk", caçoou uma internauta.