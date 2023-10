O baile 'Halloween do Copa' acontece neste sábado, nos salões do Copacabana Palace - Divulgação

Publicado 26/10/2023 16:43

Rio - O icônico hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, está prestes a receber mais uma edição de seu tradicional baile de Dia das Bruxas, o "Halloween do Copa". A festa acontece neste sábado (28), a partir das 22h, e deve receber nomes de peso como Isis Valverde, Agatha Moreira, Rafa Kalimann, Juliette, Regina Casé, Leandro Lima, Douglas Silva e mais famosos.

No ano em que o hotel completa 100 anos, a organização do evento promete uma edição épica sob o tema "Hotel Assombrado", com uma decoração detalhista que vai transportar os participantes para uma atmosfera de arrepiar. Além disso, os convidados devem caprichar nas fantasias, pois as melhores da noite serão eleitas e premiadas.

"O Copacabana Palace não só se tornou um dos grandes símbolos da hotelaria mundial como um marco da cidade do Rio de Janeiro em seus 100 anos de história. Tenho muito orgulho de poder colaborar com o hotel em mais uma edição do 'Halloween do Copa', um baile temático que celebra as festividades de outubro com tudo que um Dia das Bruxas pede. Esta edição promete ser ainda mais espetacular e não vejo a hora de todos poderem se divertir com o que estamos planejando", declara Carol Sampaio, responsável pela CS Eventos, agência que participa da produção do evento.

A tarefa de agitar a pista de dança ficou por conta dos DJs Carol Emmerick, Felipe Mar, Yas e Marisa D'Amato. Além do repertório com os maiores sucessos nacionais e internacionais, a festa também contará com uma seleção de gastronomia para todos os gostos e carta de drinques.