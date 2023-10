Larissa Manoela incentiva campanha - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 15:31

Rio - A atriz Larissa Manoela foi elogiada por compartilhar uma ação para o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Nesta quinta-feira (26), a artista, de 22 anos, posou com os seios à mostra para incentivar a campanha e deixou seguidores admirados.

No clique, a famosa exibiu a beleza dela com as madeixas onduladas e usou um emoji de rosa para cobrir os mamilos. "Chegando no fim do mês de outubro, mas ainda em tempo pra falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. Mulheres, cuidem-se! Porque cuidar da nossa saúde é o compromisso mais importante que temos que ter", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.Não demorou para que seguidores fossem ao post comentar sobre a beleza da cantora: "Maravilhosa e necessária". "Vivi pra ver a Larissa cacheada", celebrou outra. "Você é incrível! Que orgulho", contou uma terceira. "Gata, sábia e necessária!", elogiou mais um.