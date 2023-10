Lucas Penteado - Reprodução

26/10/2023

Rio - Lucas Penteado, de 26 anos, está internado em uma clínica especializada em saúde mental, em São Paulo. O ator foi socorrido pelos pais, Andrea e Janderson, para a instituição, nesta quarta-feira (25), depois de sofrer um episódio de estresse emocional no quarto do hotel onde estava hospedado, no bairro de Bela Vista, no Centro da cidade.

"O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", diz uma nota enviada pelo advogado do artista, Ariel Alves, ao site 'F5'.

O advogado ainda confirmou a veracidade de um vídeo divulgado pelo portal 'Terra', em que Lucas demonstra estar desorientado e grita frases desconexas enquanto é levado para a ambulância. "Eu não tentei me matar, não sou suicida [...], eu sou revolucionário [...], Nayara [...], não estou reagindo, esse só não é meu plano de saúde", dizia o ex-BBB, citando o nome da namorada.

Lucas Penteado ficou conhecido por sua breve e polêmica participação no "BBB 21", reality show da TV Globo. Recentemente, o ator estrelou o filme "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha que se tornou a maior bilheteria nacional de 2023, levando mais de 430 mil espectadores aos cinemas.



Na última terça-feira, Lucas esteve no Prêmio Jovem Brasileiro, em São Paulo, para receber a estatueta em nome da produção do filme, na categoria Entretenimento e Filme Nacional.