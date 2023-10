Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Rio - Advogado de Isis Valverde, Ricardo Brajterman revelou que as fotos da atriz foram manipuladas através de um aplicativo de Inteligência Artificial. Ela teve montagens com imagens do seu rosto publicadas em um site de conteúdo sexual.

"Existe um aplicativo que permite que o usuário pegue uma foto do rosto da pessoa que ele bem entender, aí ele escolhe um corpo nu, no meio de vários corpos que o aplicativo sugere e monta uma imagem falsa de um nu", disse ele ao DIA, nesta quinta-feira, 26.

Segundo Brajterman, o registro de ocorrência deve ser feito na delegacia na próxima segunda-feira (30).

"Tem que ser feito, porque ela é uma mulher madura, segura de si, mas se essa inteligência artificial desse aplicativo é utilizada com menor de idade, uma adolescente, uma pessoa que tenha uma profissão, que exige um certo recato, como um juiz, um psicólogo, um padre, isso aí pode causar um dano muito sério. Com uma pessoa mais tímida, que vive numa cidade do interior com poucos habitantes, por exemplo, é gravíssimo", opinou.

Após o registro de ocorrência, a polícia deverá investigar a origem do local que saíram as fotos falsas e manipuladas.

"A gente tem que saber se é brasileiro ou estrangeiro, se o site está hospedado no Brasil ou fora. Mas é um uso bem nocivo e perigoso da inteligência artificial".

Nota de repúdio

Mais cedo, a assessoria da atriz divulgou uma nota, assinada pelo advogado, afirmando que Isis repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais.

"Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz".

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Isis foi surpreendida com uma sequência de fotos sem roupas atribuídas a ela. Os criminosos fizeram montagens com fotos postadas pela atriz de biquíni ou com roupa nas redes sociais e usaram programa para manipular e colocar o efeito falso de nudez.