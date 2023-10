Ex-BBB Fred Nicácio relembra visita a Fernando de Noronha no 'TBT' - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Fred Nicácio relembra visita a Fernando de Noronha no 'TBT'Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 18:28 | Atualizado 26/10/2023 18:51

Rio - O ex-BBB Fred Nicácio, 36 anos, relembrou a viagem que fez para Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nesta quinta-feira (26), o médico mostrou como foi a visita ao destino paradisíaco e chamou atenção com o físico escultural.

fotogaleria

"Eu cheguei. Não foi fácil, mas o que importa é que eu cheguei. E valeu a pena cada degrau da subida. Arrasta pro lado pra ver a subida! O lugar MAIS LINDO que já pisei até hoje nesta vida. Noronha é sem dúvidas o meu lugar preferido no mundo. #Tbt dos melhores dias no paraíso. Obrigado pelos momentos mágicos. SAUDADES JÁ!", escreveu o influenciador na legenda da publicação. Na série de cliques, o famoso posa em cima de um rochedo e exibe as águas cristalinas que banham a versão nordestina do Morro Dois Irmãos.Outro detalhe que também deixou seguidores encantados foi o visual do ex-brother, que aparece usando apenas uma sunga cinza nos registros. "Eu dei zoom, me julguem! Fredão é maravilhoso", admitiu uma pessoa. "Que lugar lindo... E você deixou tudo mais lindo ainda, príncipe", elogiou outra. "Me perdi em tanta beleza", contou uma terceira. "Não sei o que é mais bonito, você ou o mar", afirmou mais uma.