Juliana Paes posa durante viagem para Sicília, na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 18:16

Rio - Juliana Paes, 44 anos, surgiu poderosa ao posar com um look branco, com decote e capuz, em Palermo, na Itália.

"Uma imagem grega na Sicília #palermo #sicily", escreveu ela na legenda, nesta quinta-feira, 26.

Nos Stories, a atriz contou que visitou o Vale dos Templos. um parque arqueológico e paisagístico que abriga ruínas de templos gregos, um símbolo da colonização grega na Sicília.

Novo visual

No início do mês, Juliana Paes compartilhou registros do processo de caracterização para interpretar a cafetina Jacutinga, papel de Fernanda Montenegro na versão original de 'Renascer', de 1993. A atriz exibiu as opções de peruca para a sua personagem no remake da novela da Globo.

"A tecnologia é inovação a favor do artista... E vamos de caracterização pra 'Renascer', bem diferente de tudo que vocês imaginam!", contou a famosa na legenda da publicação.

Juliana aparece desesperada no primeiro vídeo, pedindo de brincadeira que seu maquiador mude seu cabelo original para não ter que medir o tamanho das perucas. "Ai, que nervoso, Deus! Eu não quero mais usar peruca. Pode cortar meu cabelo, pode fazer o que quiser", apelou a atriz.