João Guilherme e Maisa fantasiados de Sharkboy e Lavagirl - Reprodução / Instagram

João Guilherme e Maisa fantasiados de Sharkboy e Lavagirl Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 19:33 | Atualizado 26/10/2023 19:34

Rio - João Guilherme, de 21 anos, contou nesta quinta-feira (26), através do X (antigo Twitter), como Maisa o enxerga, após os fãs dos atores voltarem com os rumores sobre um possível relacionamento.

fotogaleria

João deu uma resposta intrigante a um internauta. "Pra mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa", opinou o fã. "Pra Maisa também", escreveu o ator, dando a entender que a artista não o vê como um possível namorado, apenas um amigo.Nos comentários da publicação, os seguidores foram à loucura. "Então quer dizer que você já tentou?", perguntou uma. "Gosto dele, sempre reto e direto nas respostas", disse outra. "Então tu queria, mas a prima não quis", afirmou mais um.Os boatos reacenderam depois dos atores se fantasiarem do casal protagonista de “As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl” para a festa de Halloween de Giovanna Lancellotti.Recentemente, João Guilherme usou as redes sociais para avisar que estava procurando uma namorada. Logo, Maisa Silva reagiu ao comentário do ator e arrancou risadas de internautas.