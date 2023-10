Ex-BBB Larissa Tomásia fala sobre boatos de lipo e uso de anabolizantes - Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 18:28 | Atualizado 26/10/2023 19:02

Rio - Larissa Tomásia, 27 anos, negou, nesta quinta-feira (26), os boatos sobre ter feito lipoaspiração e uso anabolizantes. A ex-BBB afirmou que apenas tem implante de silicone e disse que os músculos são naturais.

"Lipo não, amor. Minha barriga é natural", disse a ex-BBB ao rebater o comentário de um internauta que falava sobre o suposto procedimento estético.Larissa aproveitou e fez um post para desabafar. "Você sabe que está no caminho certo quando falam: 'ah, usando o suquinho fica fácil', ou 'a lipo tá em dia'. Deixando claro que não tenho nada contra quem recorre a tais procedimentos. Até porque nenhum procedimento faz milagre e você tem que se esforçar muito para manter. Também sei o quanto alguns são essenciais para qualidade de vida e autoestima de muitas pessoas, afinal tenho silicone de blogueira", disse.A influenciadora contou por qual motivo se irritou com os comentário sobre seu corpo. "Acho injusto a questão da invalidação de quem se esforça diariamente também. Há muitos anos eu dedico a minha vida à musculação. Primeiro, pela saúde física e mental. Segundo, é o meu momento preferido no dia a dia. Terceiro, óbvio, pela estética", pontuou."Quero incentivar você que está no processo e não quer, ou não pode, passar por uma cirurgia estética dizendo que: se esforce, busque profissionais na área para te auxiliar e acredite no processo! Vamos juntos", concluiu.