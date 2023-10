Yasmin Brunet rebate comentários de Flávio Nakagima - Reprodução

Yasmin Brunet rebate comentários de Flávio NakagimaReprodução

Publicado 26/10/2023 16:56

Rio - Yasmin Brunet desabafou, nesta quinta-feira (26), após ter sido alfinetada por Flávio Nakagima, amigo de seu ex-marido, Gabriel Medina, em uma publicação que falava sobre a ida da modelo ao aniversário da avó de MC Daniel, com quem vive um suposto affair.

"Essa aí está mais no palco que os cantores (risos). Xamã, (Filipe) Ret, Luan (Santana), Daniel. Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral. Ai ai", comentou Nakagima na postagem sobre o encontro de Yasmin e MC Daniel.

Nos stories de seus Instagram, Yasmin rebateu o comentário do surfista e pediu respeito. "Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machista e ofensivas em razão de notícias veiculadas na mídia. A opinião dele pouco me importa, mas me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas. Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser - ou me relacionar com quem quiser. Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito", escreveu em seu story do Instagram.

Após a repercussão, Nakagima se pronunciou e afirmou que não queria ofender ninguém. "Na verdade, eu não estou desrespeitando, não estou sendo machista, não estou ofendendo ninguém. Eu só quis fazer um comentário porque na época que ela começou a namorar, eu fui julgado por ser uma má companhia, mau amigo, por estar sempre acompanhado com mulher, sempre estar ficando com as pessoas", começou

"E hoje ela faz isso e está certíssima. Ela tem o direito de fazer o que quiser e se eu fosse ela, faria também, até pior. Então, ela está certa. Só fiz um comentário que na época que ela começou a namorar, eu era essa pessoa que ela é hoje. Não quero ofender ninguém. Perdão às pessoas que ficaram ofendidas, perdão para as pessoas que gostam dela", finalizou.

Em seguida, o surfista gravou outro vídeo, dessa vez, ressaltando ser fã do MC Daniel. "Jamais quero desrespeitar o MC Daniel. Sou fã desse cara, acompanho e vejo a trajetória. Acabei de conhecer ele aqui na internet, troquei até um papo. E pedir desculpa aos fãs, a galera que acompanha ele, não tem nenhum mal entendimento entre nós dois, não tenho nada a ver com a situação", disse.