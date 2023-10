Lexa comemora o aniversário da mãe Darlin - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2023 16:19

Rio - Lexa, 28 anos, abriu seu álbum de viagem para Búzios, na Região dos Lagos do Rio, com direito a foto de biquíni fio-dental, mergulho no mar e comemoração do aniversário da mãe , Darlin Ferrattry.

fotogaleria

"Amei Búzios! Amei Família! Parabéns mamys pelo aniversário delícia!", escreveu a cantora na legenda nesta quinta-feira, 26. Ela ficou hospedada em uma mansão com cinco suítes em Geribá, mesma casa que Mel Maia esteve com amigos em junho deste ano.

Os cliques de Lexa renderam muitos elogios dos fãs e até indiretas para o ex-marido dela, MC Guimê. "Eita como tem abundância", disse um seguidor. "Poderosa", reagiu Quitéria Chagas.

"Levantou ,sacudiu a poeira e deu a volta por cima", escreveu uma fã. "Meu Deus nesse exato momento o Guimê está tentando pular do viaduto", ironizou outro seguidor.

Lexa rebate críticas sobre affair com Ricardo Vianna: 'Cansada'

"Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um 'homem', acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu não fiz nada contra ninguém", escreveu em sua conta do Twitter.

No sábado (21), Lexa e Ricardo foram juntos à quadra da Unidos da Tijuca , quando os rumores sobre o affair começaram. Os dois chegaram de mãos dadas no local e posaram para fotos.

No mesmo dia, a cantora abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante um show. "Me mudei para o Rio de novo. Minha vida está uma fofoca solta. Eu ia falar uma coisa muito forte... Pode falar? É que eu não sei se estou solteira mais", revelou.