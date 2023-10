Guillermo Hundadze está internado em estado grave - Reprodução Internet

Publicado 26/10/2023 14:34 | Atualizado 26/10/2023 14:36

Rio - Guillermo Hundadze, de 25 anos, ex-ator mirim que foi baleado por um policial durante uma confusão no trânsito de São Paulo , está internado em estado grave na UTI de um hospital. A família fez uma postagem no perfil do Instagram do rapaz pedindo orações.

"Informamos que no dia 23 de outubro de 2023, Guillermo Hundadze, mais conhecido como Gui50, se envolveu em uma briga de trânsito e foi alvejado por tiros. Até o momento, ele passou por uma cirurgia e atualmente se encontra em estado grave na UTI", diz a nota.

"Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha que faça uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor. Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados. Ele é jovem e tem muito para viver e aprender. Agradecemos, desde já, pelas mensagens de apoio e carinho", completa o comunicado.

Relembre

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, foi baleado após uma briga de trânsito com um policial militar, de 27, na tarde desta segunda-feira, 23, em São Paulo. Conhecido por interpretar o personagem Quinzinho em "Eterna Magia" (2007), da TV Globo, o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Trabalhos na telinha

Guillermo fez sua estreia em novelas em "Eterna Magia" (2007). Na trama, ele interpretava Quinzinho, filho caçula de Regina (Giulia Gam) e Joaquim (Osmar Prado). Em 2008, o ator estrelou um especial de fim de ano da emissora, chamado "O Natal do Menino Imperador". No mesmo ano, o jovem participou da série “9mm: São Paulo”. Em 2015, esteve no filme "Metanoia".

Guillermo, atualmente, tem um canal no YouTube, criado em 2012, com 730 mil inscritos, em que fala sobre carros e motos e mostra o dia a dia no trânsito, incluindo enquadros policiais.