Publicado 27/10/2023 13:43 | Atualizado 27/10/2023 18:51

Rio - Roger Waters, que está de passagem pelo Brasil para os shows de sua turnê de despedida, recebeu, nesta sexta-feira, a Medalha Pedro Ernesto, na Câmara Municipal do Rio. A honraria foi concedida a partir de uma iniciativa da vereadora Mônica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco (1979 - 2018). De acordo com a política, a entrega da medalha visa reconhecer o ativismo do artista em prol dos direitos humanos, contra regimes ditatoriais e em defesa do povo palestino.

Waters tem demonstrado opiniões polêmicas sobre o conflito Israel x Hamas. Em setembro, o documentário "The Dark Side of Roger Waters" mostrou pessoas próximas ao músico o acusando de ofender judeus. O artista negou que seja antissemita e disse que o filme distorce suas posições sobre Israel. "Sei que o povo judeu é um grupo diversificado, interessante e bastante complicado, tal como o resto da humanidade. Muitos são aliados na luta pela igualdade e justiça, em Israel, na Palestina e em todo o mundo", escreveu ele em comunicado divulgado em 29 de setembro.

"Roger é um grande companheiro da luta por justiça para Marielle e pelos direitos humanos. Ele compreende que a paz não é apenas a ausência da guerra, mas a presença de justiça, igualdade e liberdade", disse a vereadora sobre o músico, que já chegou a prestar uma homenagem a Marielle em um show realizado no Maracanã, em 2018.

Passagem pelo Brasil

Waters, que é um dos fundadores da banda Pink Floyd, se apresentará neste sábado, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O cantor, compositor e contrabaixista traz ao país a turnê "This is Not a Drill", onde pretende apresentar seus grandes sucessos nas cidades de São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio.