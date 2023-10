Jorge Aragão anuncia remissão completa de linfoma - Divulgação

Publicado 27/10/2023 14:25 | Atualizado 27/10/2023 14:26

Rio - Diagnosticado com linfoma não Hodgkin , o cantor e compositor Jorge Aragão está livre da doença da qual vinha se tratando desde julho deste ano. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa e também pela Hematologista Caroline Rebello, que vinha cuidando do artista no caso.

“O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 1 de novembro, pra terminar o tratamento”, contou a médica.

Segundo Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), entre os tipos de tratamento existentes para tratar a doença estão: quimioterapira, imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. Outros famosos já foram diagnosticados com este tipo de câncer, como os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari, a autora Gloria Perez e a ex-presidente Dilma Rousseff. Todos se recuperaram após fazer o tratamento necessário.

Parceria com Xamã

A novidade chega junto com o lançamento “Sempre Eu e Você”, uma nova versão do grande sucesso de Aragão conhecido como “Eu e Você Sempre”. A canção, originalmente lançada nos anos 2000, agora ganha uma caprichada releitura na voz do cantor, com trechos inéditos criados e interpretados pelo rapper Xamã e participação de Dalto Max.