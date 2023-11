Larissa Santos acompanhou desfile ao lado de rapaz apontado como seu novo affair - Leo Franco / Ag. News

Publicado 27/11/2023 11:20

Rio - Larissa Santos levantou suspeitas de que vive um novo romance, neste domingo (26), ao chegar acompanhada para o desfile do estilista Romeriton Paulo, em São Paulo. A ex-participante do "BBB 23" foi clicada ao lado do empresário sergipano Guilherme Rocha e dois mostraram intimidade, trocando sorrisos e cochichos no ouvido. Em determinado momento, o suposto casal foi até o buffet do evento de mãos dadas, e a influenciadora digital ainda ganhou um carinho indiscreto do rapaz no quadril.

Até o momento, Larissa não falou publicamente sobre os boatos do affair com o empresário, que tem o perfil de Instagram privado e é seguido pela famosa.

Larissa Santos ficou conhecida por integrar o grupo Pipoca do "BBB 23", reality da TV Globo onde conheceu o youtuber Fred Bruno, ex-namorado de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Os dois engataram no namoro durante o confinamento, mas anunciaram o término em maio deste ano, um mês após o fim do programa.