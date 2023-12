Bárbara Evans desabafa sobre amamentação e revela que fará cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans desabafa sobre amamentação e revela que fará cirurgia plásticaReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 09:45

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para informar aos seguidores que não está conseguindo amamentar Álvaro e Antônio, seus filhos gêmeos, que nasceram há menos de duas semanas. A influenciadora, que também é mãe de Ayla, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, ainda revelou que, quando for possível, recorrerá a uma cirurgia plástica para recuperar a antiga silhueta.

fotogaleria

Ao responder as perguntas dos seguidores, através dos stories do Instagram, a filha de Monique Evans foi direta ao afirmar que não continua tentando amamentar os bebês. "Não, não estou amamentando, não tive leite, bico rachou", desabafou. "Bem diferente da Ayla. Na dela, eu amamentei durante três meses, mas ela esgoelava", relembrou a loira, que concordou com os internautas que falaram que sua primogênita devia chorar de fome. "Concordo, tanto que passei para a fórmula", acrescentou.

"Estou deixando tranquilamente o meu corpo voltar, se é que vai voltar, né?! Mas sem neura", disse ainda a influenciadora sobre a mudança provocada pela gravidez.

Por fim, Bárbara revelou que, apesar de estar lidando de forma saudável com o ganho de peso, pretende realizar intervenções cirúrgicas no futuro. "A barriga está voltando, ela está meio molenga, mas também sem problemas, gente. Quando puder fazer o meu geral, vou entrar na faca, mesmo. Podem julgar, podem falar o que vocês quiserem. Vou puxar minha barriga, vou fazer lipo não sei o que, vou subir meus peitos e salve-se quem puder", concluiu a loira.