Priscilla Presley e Elvis PresleyReprodução / Instagram

Rio - Priscilla Presley, de 78 anos, revelou que nunca conseguiu esquecer o ex-marido, Elvis Presley — com quem foi casada entre 1967 e 1973 —, apesar de já se passarem 46 anos da morte do cantor. Juntos, a atriz e o Rei do Rock tiveram uma única filha, Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro de 2023, aos 54 anos.

"Não passa um dia sem que pense nele. Na semana passada, vi uma camisa e quase pude me ouvir dizendo: 'Elvis adoraria isso. Eu poderia pegar uma para ele?'", disse a artista durante uma entrevista à revista "Sunday Times".

Morando atualmente em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos, Priscilla alegou que faz questão de voltar à antiga residência dos dois, conhecida como Graceland, localizada em Memphis, no Tennessee. Segundo ela, é possível "sentir o espírito" de Elvis na propriedade.

Na sequência, a atriz, que foi casada com o astro por 13 anos, ainda afirmou que sonha constantemente com o artista. "Se eu sonho com Elvis? Claro! Quando alguém foi uma parte tão importante da sua vida, isso está fadado a acontecer", explicou Priscilla.

Apesar de seu casamento ter enfrentado muitos altos e baixos, a artista ratificou que isso não interferiu a intensidade de seus sentimentos. "Viver com ele foi uma montanha-russa, mas acho que nunca encontrarei alguém que ame tanto quanto o amei", confessou, por fim.