Ana Hickmann fala sobre fim de relacionamentos tóxicos e pontua maiores dificuldades para romper estas relaçõesReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 08:01

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para falar sobre como por fim a um relacionamento tóxico e aproveitou para aconselhar seus fãs. A apresentadora, que atualmente acusa o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica e fraude, assumiu que a questão financeira "pesa muito" na decisão de se separar, mas incentivou que os seguidores criem a coragem necessária para seguir adiante.

"Para a minha surpresa, a questão financeira é o que mais pega quando a gente tem que dar um basta em um relacionamento tóxico. A questão financeira é o que nos desencoraja muitas vezes a dar esse primeiro passo", lamentou a loira através dos stories do Instagram. "Na sequência, tem a questão da sociedade e das pessoas que não acreditam que aquilo pode ter continuidade", analisou.



"Nós mulheres precisamos ter mais segurança do que somos capazes. Você é capaz de dar destino a toda a sua vida, de gerenciar sua vida financeira. Se eu sou capaz, você é capaz", disse, otimista.

"É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, desafios e uma avalanche de sentimentos e de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida. Mas se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Nesse momento, apesar de toda a tristeza e de toda a dor, eu não tenho o direito de parar para chorar. Tem outras coisas que eu preciso fazer e principalmente ficar bem", explicou a loira.

"Quem é mãe vai me entender. A gente pode estar um caco por dentro, mas aqui fora pros nossos filhos a gente sempre vai estar bem e forte. Como mãe, não temos esse direito de demonstrar fraqueza, porque se eu ficar triste e fraca, ele vai refletir igual. E quero meu menino bem e forte", concluiu.

Relembre

Ana foi agredida por Alexandre Correa dentro da própria casa, localizada em Itú, no interior de São Paulo, no mês passado. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, a apresentadora deu detalhes sobre a agressão , disse que teve ajuda seu cachorro na hora do ocorrido, além de revelar que deu entrada no divórcio com base na lei Maria da Penha.