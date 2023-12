Bárbara Evans mostra Monique Evans conhecendo os netos gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 21:05

Rio - Monique Evans, de 67 anos, conheceu nesta segunda-feira (11), os netos gêmeos, Álvaro e Antonio, que nasceram no último dia 27 de novembro. A modelo Bárbara Evans, de 32, compartilhou no Stories do Instagram, o momento especial entre a mãe e as crianças.