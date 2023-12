Zé Neto recebe alta após acidente de carro e agradece equipe de hospital - Reprodução do Instagram

Publicado 11/12/2023 17:24

Rio - Zé Neto, de 33 anos, recebeu alta médica, nesta segunda-feira (11), depois de seis dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo. Antes de deixar a unidade de saúde, o cantor sertanejo, da dupla com Cristiano, gravou um vídeo em agradecimento à equipe que cuidou de seu caso. "Estou sempre dando trabalho aqui pra eles", brincou ele, que filmou o registro com um boné da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica. Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves", acrescenta. Ele quebrou três costelas, levou pontos no braço esquerdo e teve uma contusão pulmonar.

Neste domingo, o cantor falou ao "Fantástico" sobre o acidente que sofreu , quando seu carro capotou após bater em uma carreta. "E eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro", contou o artista, que ainda sente dores.

A mulher de Zé Neto, Natália Toscano, estava na mesma estrada, em outro carro com os filhos do casal: Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6. "Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida. Só a bagunça ali mesmo, mas na hora já me deu, é meu marido", disse a influenciadora.

Dupla de Zé Neto, Cristiano contou como ficou sabendo do acidente. "Minha esposa ligou para Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou ‘Paula, já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé’. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, estabilizando, foi um choque, fiquei bem apavorado", disse o sertanejo.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal Rocha Neto disse ao "Fantástico" que o cinto de segurança salvou a vida de Zé Neto. "Se não tivesse cinto, pela força do impacto, pelos danos no veículo dele ou estaria com lesões muito mais graves ou poderia ter sido até fatal", afirmou.

A polícia não fez exame toxicológico em Zé Neto porque segundo eles não havia sinal de embriaguez. A falta de exames causou especulações nas redes sociais. "Essa história de não fazer o exame no Zé Neto porque ele não apresentava sinais de embriaguez é bizarra. A situação colocou vidas de pessoas em risco, aí vem o médico e diz que não fez o exame porque o cara tinha uma promessa de não beber", disse uma pessoa no Twitter.