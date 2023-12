Selton Mello reúne famosos em sessão de autógrafos no Rio

Rio - Selton Mello, de 50 anos, recebeu um timaço de famosos para uma sessão de autógrafos do livro-memória "Eu Me Lembro", na noite desta segunda-feira (11), em uma livraria de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Rodrigo Santoro, Mateus Solano, Carolina Dieckmann e Isabelle Drummond foram alguns dos artistas que prestigiaram o ator, que ainda posou para fotos com o pai, Dalton Mello.

O lançamento da obra marca a comemoração pelos 40 anos de carreira de Selton, que narra sua própria trajetória. "Eu Me Lembro" foi escrito num formato em que o ator responde a uma série de perguntas feitas por um time de 40 estrelas da TV, teatro, cinema e literatura, como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Zuenir Ventura, Marjorie Estiano, Jeferson Tenório e Fábio Assunção.

Recentemente, em entrevista ao "Fantástico", Mello revelou que a mãe sofre de Alzheimer e desabafou sobre o medo de também desenvolver a doença. "Tem uma passagem do livro que acho emblemática. Começaram a gritar no prédio: 'Incêndio', e a gente saiu correndo do prédio. E a minha mãe falou assim: 'Pega os álbuns! Pega as fotos! Pega os porta-retratos'. Isso é muito lindo. O que fiz nesse livro é um pouco o que minha mãe fez naquele episódio, sabe assim? Estou salvando as minhas memórias", disse o ator ao programa da TV Globo.

