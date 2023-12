Aline Wirley e Igor Rickli comemoram guarda provisória dos filhos adotivos - Reprodução / Instagram

Aline Wirley e Igor Rickli comemoram guarda provisória dos filhos adotivos Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 17:22

Rio - Aline Wirley, de 41 anos, e Igor Rickli, de 39, comemoraram nesta segunda-feira (11), em suas redes sociais, mais uma etapa do processo de adoção de duas crianças. Agora, o casal conseguiu a guarda provisória dos pequenos.

fotogaleria

"Pensa em pessoas catatônias, exauridas... Mas deu tudo certo. Vamos pra casa", falou o ator, em um vídeo publicado no Instagram."Foi um desafio e tanto pra nós 5, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Mas enfim saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável pra todos da nossa família. Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade", escreveu o casal na legenda do post.Igor e Aline já são pais de Antônio, de 9, e estão aumentando a família adotando duas crianças de Manaus, no Amazonas. O casal e o filho passaram cerca de 17 dias no local para cumprir todo o processo de convivência com as crianças, e agora, com a guarda provisória, a família está voltando para o Rio de Janeiro, onde moram.