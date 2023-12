Paola Carosella posa de maiô e anuncia: Férias - Reprodução Internet

Paola Carosella posa de maiô e anuncia: FériasReprodução Internet

Publicado 11/12/2023 13:28

Rio - A chef de cozinha Paola Carosella, de 51 anos, postou nos Stories, do Instagram, algumas fotos em que aparece relaxando e usando um maiô azul. "Férias", escreveu a ex-jurada do "Masterchef" na legenda de uma das imagens.

fotogaleria

Atualmente, Paola comanda o programa "Alma de Cozinheira", no GNT. Ela também apresentou o "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua", na TV Globo, e foi jurada do "MasterChef", na Band. Recentemente, a chef de cozinha se emocionou ao assistir a um show de Paul McCarteney com seu namorado, Manuel Sá.

"Eu vi um Beatle segurando a mão do meu amor. Pulei, chorei, cantei, gritei e chorei mais ainda. Cada música me levava para um lugar e momento da minha vida onde Paul e os Beatles não somente fizeram a trilha sonora como estiveram do meu lado, me deram conselhos, sussurraram 'Words of wisdom', me ensinaram a 'let it be'... Me lembrei das manhãs quando as 6 horas andava na rua ouvindo Beatles no meu discman para chegar no restaurante e colocar 'The White Álbum' na caixa de som da cozinha, e amassava pão ao som de 'Blackbird', e amassava junto minha juventude impetuosa que todo podia e nem sabia ainda onde iria me levar. Sou muito afortunada", disse na ocasião.