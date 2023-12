Mc Daniel - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 15:48

Rio - MC Daniel, de 25 anos, avisou que está solteiro após os boatos de que teria vivido um affair com Yasmin Brunet, de 35. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (11), o funkeiro atualizou seu status de relacionamento durante uma ida às compras em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em meio aos rumores do término do romance com a atriz.

"Como vocês me conhecem, sou um cara que gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, que eu gosto. Estou solteiro, não estou namorando, então vou fazer o quê? Comprar joias para a minha mãe e minhas avós, que elas merecem", declarou o cantor.

Os boatos de que MC Daniel e Yasmin Brunet estariam se relacionando surgiram em outubro deste ano, quando os dois passaram a ser vistos juntos em público e até mesmo em postagens nas redes sociais um do outro. As suspeitas ganharam força quando a filha de Luiz Brunet passou a frequentar festas da família do funkeiro, que terminou o namoro com Mel Maia em agosto.

No entanto, o romance pareceu ter se esfriado em meados de novembro, quando as aparições do suposto casal ficaram cada vez mais raras. Na última quinta-feira, Yasmin fez uma série de postagens no X, antigo Twitter, que fãs interpretaram como indiretas para o cantor: "Falei que não ia mais errar… mas eu erro lindo. Amo ser intensa", disse a artista, em uma publicação. Após a repercussão, ela apagou as postagens feitas em seu perfil.